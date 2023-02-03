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Нет, ИИ-Ассистент бухгалтера — не справочная система, а инструмент для быстрого ответа на конкретный вопрос. Он не заменяет КонсультантПлюс и другие справочно-правовые системы, а помогает быстрее получить ответ.
Ответы строятся на проверенной базе документов, которая регулярно обновляется. Дополнительно при каждом обновлении мы проверяем, как сервис интерпретирует нормы, чтобы ответ не был оторван от реальности. А если нужно ещё больше уверенности, можно пригласить бухгалтера-эксперта для оценки ответа.
Просто опишите ситуацию подробно своими слова — как объяснили бы коллеге. Особенные формулировки тут не нужны.
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Бесплатно можно задать ИИ-Ассистенту 10 вопросов в месяц. Если нужно больше или не обойтись без консультации эксперта, подключите платную подписку на выбор — описания и цены есть выше в разделе «Тарифы». А сначала можно попробовать платную версию Ассистента за 0 ₽ в течение 14 дней.
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