ИИ-Ассистент бухгалтера

Получайте надёжные ответы по налогам с опорой на законы

Сервис на базе ИИ справится всего за 1 минуту﻿
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На какие вопросы отвечает ИИ-ассистент﻿

Б﻿ухгалтерия: применение ФСБУ и ПБУ, порядок признания, оценки и списания активов и обязательств, исправление ошибок
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Подтверждение аккредитации ИТ-компаний и ОКВЭД в 2026 году﻿
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Cтраховые взносы и налоги: УСН, ПСН, АУСН, ЕСХН, НПД, НДС, НДФЛ, налог на прибыль и др. Смена системы налогообложения
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Т﻿рудовые отношения: трудовые договоры, режим работы и отдыха, оплата труда, гарантии и компенсации, охрана и защита труда
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Если вы уверены, что ответ где-то есть в законе — скор﻿ее всего, ИИ-Ассистент бухгалтера его найдёт
Такие вопросы задают каждый день. Попробуйте свой — ответ за минуту.﻿
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Почему бухгалтеры доверяют ответам ИИ-Ассистента ﻿

Официальные документы вместо чужих мнений
Сервис работает на базе Гаранта и ищет ответы в НК, письмах ФНС и Минфина, судебной практике и действующих редакциях законов﻿
Если вопрос сложный — подключается эксперт
Чтобы принять решение безо всяких сомнений, спорный вопрос может проверить бухгалтер-эксперт
Только верные трактовки
Сервис понимает смысл и то, как норму применяют на практике — а не просто цитирует её﻿
Изменения в законах не проходят мимо﻿
База Гаранта обновляется регулярно: если что-то меняется — сервис это учитывает﻿
Каждый вывод можно проверить
В ответе всегда есть ссылки на конкретный документ и пункт из него — всё легко перепроверить﻿
Вас ждёт быстрый и надёжный ответ даже на сложный вопрос о налогах﻿
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Как получить ответ по налогообложению и отчетности﻿

Как получить ответ по налогообложению и отчетности

4 простых шага﻿
01
Зарегистрируйтесь
Это быстро, а для клиентов Финлида ещё и бесплатно.
02
Опишите ситуацию своими словами
Пишите как коллеге — подробно, с деталями и контекстом. Не думайте в каком документе искать ответ — сервис разберётся сам.
03
Получите ответ
Через несколько минут перед вами структурированный разбор со ссылками на официальные документы.
04
Для нестандартной ситуации пригласите эксперта
Если цена ошибки высока, на помощь придёт бухгалтер-эксперт. Он проверит ответ ИИ в течение часа, результат придёт в смс.

За быстрым ответом — нормативная база из 60 000 документов﻿

Налоговый, Трудовой и Гражданский кодексы﻿
Федеральные законы
Письма ФНС и Минфина﻿
Указы и приказы﻿
Региональные законы﻿
Судебная практика

Когда сервис особенно выручает

Правила учёта изменились
Нужен ответ на требование
Решение нужно сейчас
Сложный случай
Правила учёта изменились из-за новой налоговой реформы﻿
Важно быстро разобраться с новым порядком и начать применять в работе﻿
Нужен грамотный ответ на требование ФНС﻿
С подробным обоснованием и подтверждением от Налогового кодекса﻿
Клиент на связи и ждёт решение прямо сейчас﻿
Вопрос возник в переписке или по телефону — нужно быстро разобраться и ответить уверенно﻿
Сложный случай — непонятно, где искать ответ﻿
В нестандартной ситуации поиск по НК не приносит результат, а мнения на форумах разнятся﻿
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Тарифы

Старт
0 ₽
Краткие ответы
Без ограничений
Подробные ответы с пояснениями﻿
10 в месяц
Консультации экспертов
Стандарт
1 490 ₽
Краткие ответы
Без ограничений
Подробные ответы с пояснениями﻿
50 в месяц
Консультации экспертов
Стандарт+
2 490 ₽
Краткие ответы
Без ограничений
Подробные ответы с пояснениями﻿
100 в месяц
Консультации экспертов
5 в месяц
Премиум
7 490 ₽
Краткие ответы
Без ограничений
Подробные ответы с пояснениями﻿
Без ограничений
Консультации экспертов
20 в месяц﻿
14 дней доступа бесплатно
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Частые вопросы