Ответы строятся на проверенной базе документов, которая регулярно обновляется. Дополнительно при каждом обновлении мы проверяем, как сервис интерпретирует нормы, чтобы ответ не был оторван от реальности. А если нужно ещё больше уверенности, можно пригласить бухгалтера-эксперта для оценки ответа.﻿